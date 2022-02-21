Раскрыты суммы штрафов за утечки на шоу «Маска»

Членов массовки популярного телешоу «Маска» на НТВ могут оштрафовать на один миллион рублей за разглашение секретных сведений о проекте. А вот участникам всех съемочных процессов грозят куда более серьезные штрафы, рассказала StarHit генпродюсер компании «Вайт Медиа» Юлия Сумачева.

Имена участников шоу на съемках не звучат ни в каком контексте. Например, если по рации передают, что «приехал Леопард», это значит, что артист, выступающий в образе дикой кошки, прибыл на площадку.

За кулисами некоторые люди в курсе, кто скрывается за маской, но язык лучше держать за зубами. Тайну охраняют риском крупных штрафов.

«У массовки — миллион, у участников всех процессов цифра может доходить до 10 миллионов», — рассказала генеральный продюсер «Вайт Медиа», которая занимается производством телешоу.

«Маска» пользуется таким ажиотажем, что всегда происходят какие-то ЧП, призналась Сумачева. Недавно кто-то слил в Сеть фотографии старых эскизов костюмов Осьминога и Пчелы. Сейчас проводят внутреннее расследование. Человека, который стоит за этой утечкой, обязательно оштрафуют.

Ранее Филипп Киркоров устроил скандал на съемках нового выпуска «Маски». Певец грозился прекратить съемки, требуя, чтобы ему принесли зефир.