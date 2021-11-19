Раскрыты подробности состояния Марины Хлебниковой

Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в собственной квартире, тяжелое, но стабильное. Сейчас ей нужны доноры любых групп крови. Плазма будет отфильтрована для переливания белков и электролитов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20% лица и другие части тела — это много», — процитировало слова специалиста РИА «Новости».

Мать артистки Ирина Васильевна рассказала изданию «Лиза», что запах гари первой почувствовала ее внучка Доминика. Вызвали пожарных и скорую, которые приехали очень быстро.

«Потом пришлось звонить врачам по поводу мужа, чтобы они перевезли его на другую квартиру, но нам отказали. Сейчас мы находимся в квартире у знакомых и очень плохо себя чувствуем, сильно переживаем за Марину, не можем дозвониться в больницу, чтобы узнать о ее состоянии», — рассказала мать певицы.

Пожар в квартире артистки произошел в ночь на 19 ноября. Предварительно, причиной стала неисправная электропроводка в спальне Хлебниковой. У певицы обожжена пятая часть поверхности тела. Такие раны лечатся специальными повязками без хирургического вмешательства. От огня сильно пострадало лицо певицы. От шока она впала в истерику.