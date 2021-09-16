Раскрыты гонорары актеров турецких сериалов

СМИ раскрыли гонорары популярных турецких актеров. Больше всех зарабатывают Бурак Озчивит и Халит Эргенч, написали Дни.ру со ссылкой на Cumhuriet.

Звезды сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит и Халит Эргенч имеют рекордные для индустрии гонорары: за одну серию они зарабатывают около 250 тысяч турецких лир — примерно два миллиона рублей.

На втором месте Кыванч Татлытуг — звезда сериалов «Курт Сеит и Александра», «Запретная любовь», «Отважный и красавица». Татлытуг зарабатывает по 200 тысяч лир за серию, то есть, около 1,7 миллиона рублей. Столько же за эпизод получает Кенан Имирзалыоглу, который известен ролями в проектах «Алеф», «Дядя Кара», «Путь дракона».

Гонорары актрис оказались значительно ниже. Например, Фахрие Эвджен, самая высокооплачиваемая из турецких актрис, получает 150 тысяч турецких лир за эпизод, то есть, около 1,2 миллиона рублей. А звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел получает 100 тысяч турецких лир за серию — примерно 860 тысяч рублей.