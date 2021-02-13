Раскрыто содержание завещания Ларри Кинга

Появились детали рукописного завещания телеведущего Ларри Кинга, который умер 23 января. Содержание документа раскрыл американский журнал People.

Завещание датируется 17 октября 2019 года. Оно составлено спустя два месяца после того, как телеведущий подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик.

Имущество журналиста оценивается в два миллиона долларов. Кинг хотел, чтобы эту сумму поделили поровну между детьми: сыновьями Энди, Ларри-младшим, Кэнноном и Ченсом, а также дочерью Чайей. Однако поскольку Энди и Чайя умерли в последний год жизни отца, наследство получат оставшиеся трое сыновей.

Ларри Кинг умер 23 января в больнице в Лос-Анджелесе, ем убыло 87 лет. Телеведущий получил известность благодаря своему шоу Larry King Live, которое выходило в эфир с 1985 по 2010 год. Он взял более 50 тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов.

В начале января Кинг заразился коронавирусом. Однако его вдова Шон Кинг назвала сепсис причиной смерти. К тому же «худое, маленькое тело» журналиста в последнее время было поражено многими болезнями, писал «Царьград». Она добавила, что поговорила с мужем по FaceTime незадолго до его смерти. Последними словами телеведущего стали признание в любви и просьба позаботиться о детях.