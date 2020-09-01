Раскрыто имя соведущего Тодоренко в новом сезоне шоу «Орел и Решка»

В новом сезоне шоу «Орел и решка» зрителей ждут громкие возвращения. Уже известно, что в тревел-проект вернулись две ведущие — Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко. Блогерша отправилась путешествовать по миру вместе с Юлией Коваль, а жена Влада Топалова исследует просторы нашей страны в «Орел и решка. Россия».

Все слухи и домыслы аудитории развеяли редакторы шоу. Стало известно, что летать по разным городам вместе с Тодоренко будет бывший резидент Comedy Club Тимур Родригез. Он не боится насекомых и готов много работать.

«К счастью для меня, „Орел и Решка“ — это третий или четвертый проект в моей карьере, связанный с путешествиями. И здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съемками», — заявил Родригез.

Ведущий решил оставить небольшую интригу для зрителей. Он рассказал, что с новой коллегой они попробовали кое-что необычное, что категорически не понравилось Тодоренко.