Раскрыта причина смерти второго из братьев-близнецов Богдановых

Французский телеведущий и ученый Игорь Богданов ушел из жизни в возрасте 72 лет. Причиной смерти стали последствия коронавируса, сообщило издание Le Figaro.

По информации журналистов, оба брата-близнеца были привиты от коронавируса. Богдановы попали в больницу в критическом состоянии. Пациентов отправили в реанимацию, где им оказывали необходимую помощь врачи. Сначала из-за ковида умер Григорий, а спустя шесть дней скончался Игорь Богданов.

Ранее о смерти Игоря сообщил BFMTV со ссылкой на агента звезды французского телевидения. Родственники ведущего заявили, что в последние минуты жизни Богданова окружали его дети и другие члены семьи.

Братья Богдановы родились 29 августа 1949 года во Франции в семье русского художника. Близнецы с детства увлекались точными науками. Первая известность пришла к ним в 1979 году после запуска научно-популярного шоу «Время X».

В интернете Богдановы прославились благодаря пластическим операциям, которые полностью изменили их внешность. Григорий никогда не был женат, а у Игоря остались шесть наследников.