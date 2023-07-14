Знаменитости 14 июля 2023, 03:33 Раскрыта причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли AFP: единственная дочь Элвиса Пресли умерла от осложнений после операции по снижению веса Википедия

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Единственная дочь певца Элвиса Пресли скончалась из-за осложнений, появившихся после бариатрической операции. О причине смерти Лизы-Мари сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Согласно документу, исполнительница умерла из-за последствий непроходимости тонкого кишечника. Осложнения у Лизы-Мари начались после операции, которую проводят для снижения веса. Хирурги работали над певицей за несколько лет до ее смерти. В тот день, когда она попала в больницу, она жаловалась на боли в животе.

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Лиза-Мари Пресли ушла из жизни 12 января. Ей было 54 года. После остановки сердца исполнительницу отправили в отделение интенсивной терапии. Там ее ввели в состояние искусственной комы.

Лиза-Мари родилась в 1968 году и была единственной дочерью Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли.