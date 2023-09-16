Знаменитости 16 сентября 2023, 18:20 Раскрыта причина развода актера Хью Джекмана Daily Mail: брак Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс развалился из-за коронавируса РИА «Новости»

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Австралийский акер Хью Джекман не стал озвучивать причину своего бракоразводного процесса. Однако близкие голливудской звезды стали говорить о том, союз Джекмана с актрисой Деборрой-Ли Фернесс мог дать трещину из-за пандемии коронавируса, сообщила газета The Daily Mail.

«В последние годы их любовь больше превратилась в дружбу, в особенности во время ковида. Локдаун поставил их брак под угрозу», — рассказал источник издания.

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Журнал People накануне опубликовал совместное заявление звездной пары о начале бракоразводного процесса.

Хью Джекман прожил в браке с Деборрой-Ли 27 лет. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли» в 1995 году. Спустя год пара узаконила свои отношения.

У Джекманов двое приемных детей — 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.

Актер Хью Джекман снимался в таких фильмах, как «Люди X», «Ван Хельсинг», «Престиж», «Кейт и Лео», «Отверженные» и многих других.

В сентябре 2022 года стало известно, что он вновь исполнит культовую роль Росомахи. К своему образу Джекман может вернуться в картине «Дэдпул-3».