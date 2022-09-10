Раскрыт главный секрет женской красоты от Пугачевой | 360°

Знаменитости 10 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

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Viber Раскрыт главный секрет женской красоты от Пугачевой Певица Пугачева изменила имидж после возвращения в Россию РИА «Новости»

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Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева активно участвует в культурных мероприятиях. Поклонники отметили, что Примадонна сменила стиль и стала чаще предпочитать естественный макияж яркому. Стилист и концептмейкер Александр Осипов сообщил, что у Пугачевой есть главное правило стиля, которое украшает любой ее образ.

«Алла Борисовна знает одно важное правило: чтобы выигрышно выглядеть на публике, одежда не должна спорить с носителем. Именно поэтому у Пугачевой все гармонично и целостно», — процитировало Осипова Nation News.

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Недавно в соцсетях Пугачевой появилось фото со встречи с женой Валентина Юдашкина. На нем артистка почти без макияжа, в белом костюме и кроссовках. Образ дополняют простые лаконичные аксессуары.

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Сразу после начала спецоперации России на Украине Алла Пугачева с семьей уехала в Израиль. В августе Примадонна с детьми вернулась. Однако не все обрадовались этому событию: некоторые пользователи соцсетей предположили, что она решила подзаработать, и призвали объявить ей бойкот.

Музыкант Сергей Шнуров обрадовался возвращению Пугачевой, написала Национальная служба новостей.

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