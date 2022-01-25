Раскрыт секрет похудения Ларисы Долиной

Писательницы Лена Ленина в своем Instagram раскрыла секрет впечатляющего похудения 66-летней певицы Ларисы Долиной. Об этом написало ИА Nation News.

Ленина опубликовала в Instagram совместное фото с певицей, на котором Долина выглядит сильно похудевшей, на что обратили внимание комментаторы. Писательница рассказала, что для того, чтобы поддерживать форму, Долина строго следит за своим питанием.

«Обалдеть! Она становится все красивее и стройнее! А все потому, что у Ларисочки железобетонная сила воли. Кто из дам может похвастаться тем, что навсегда отказался от вредных быстрых углеводов и победил сахар?» — написала Ленина.

Писательница рассказала, что у нее самой не получается отказаться от сладкого и она восхищается силой воли Ларисы Долиной.

«Восхищаюсь! И хочу также! Как будем брать себя в руки, дамы? Брать пример с Ларисы Долиной! Только белки (мясо, птица, рыба) и овощи!», — призвала она подписчиц.