Раскрыт секрет молодости Софии Ротару

Журналисты сайта kp.ru сравнили фото певицы Софии Ротару в молодости и сейчас и выяснили, что у артистки два раза серьезно менялось лицо.

Многие поклонники Ротару считают, что ей повезло не только с генетикой, но и с пластическим хирургом. В свои 75 лет артистка выглядит на четверть века моложе.

«София Михайловна оперировалась заграницей, имя специалиста держала в секрете, хотя многие мечтали попасть к нему на операционный стол», — рассказала журналистам одна из коллег Ротару.

Из пластических операций певица дважды делала подтяжки лица — после 40 лет и после 60 лет. В настоящее время она поддерживает их эффект с помощью инъекций и многочисленных процедур, которые также предпочитает делать в европейских клиниках.

По словам врача-дерматолога, косметолога Дианы Магомедовой, иметь такой красивый овал лица как у Ротару — настоящее чудо.

«Рассматривая фотографии последних выступлений и появлений на публике Софии Михайловны, можно сказать, что выглядит она чудесно для своего возраста. Как инъекционного специалиста, меня больше всего восхищает овал лица. Иметь такой четкий и красивый овал в 74 года — это, конечно, не чудо, а долгая и кропотливая работа. Причем как специалистов, так и артистки. Уверена, что София Михайловна регулярно делает биоревитализацию (серии инъекционных процедур для улучшения и омоложения кожи — ред.), она не раз прибегали к нитям, филлерам и ботоксу», — отметила косметолог.