Знаменитости 05 мая 2023, 15:27 Раскрыт секрет молодости Меган Маркл Визажист Фогг: темные густые брови Маркл производят эффект подтяжки лица

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Главный секрет молодости герцогини Сассекской Меган Маркл кроется в ее густых и черных бровях. Об этом изданию Express.co.uk сообщила визажист Сара Амелия Фогг.

По словам специалиста, брови Маркл изогнуты таким образом, что создают эффект подтяжки лица. Жена принца Гарри укладывает их, чтобы они казались приподнятыми, написал «ПолитЭксперт».

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Время от времени Меган Маркл прибегает к технике омбре. Она, как заметила Фогг, придает бровям еще больше густоты.