Раскрыт главный секрет хита Шуфутинского «Третье сентября»

Продюсер песни «Третье сентября» Евгений Кобылянский объяснил, в чем именно заключается секрет популярности этого хита. По его словам, он лично поправил первоначальный вариант, заменив начало припева. Об этом сообщило Ura.ru.

Кобылянский рассказал, что ему понравились слова песни, которые написал Игорь Николаев, однако одно слово в припеве он все же решил поменять. Вместо первоначального «перелистну» появилось «переверну». По словам продюсера, первое — чисто жаргонное идиоматическое выражение.

«Мы ее записали с длинной концовкой, понимая, что она не встанет ни в один эфир радиостанций, потому что звучит больше пяти минут. Альбом „Гуляй, душа“ с этой песней мы выпустили в 1994 году, и я в пророчестве сказал, что такие классные баллады, в которых русский человек чувствует смысл, переживут все», — подчеркнул продюсер.

Он добавил, что вторую жизнь хиту дали караоке и интернет. Мем на песню начал активно гулять по Сети, благодаря ему еще больше людей узнало о существовании песни.