«Расход как у „Крузака“»: Солнцев заявил, что Бузова злоупотребляет спиртным

Бывший участник скандального шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, что российская телеведущая Ольга Бузова якобы употребляет слишком много спиртного, написало ИА Nation News.

Блогер заявил, что беспокоится за певицу, которая появляется на публике в состоянии алкогольного опьянения.

«Я думаю, что она попивает, мягко сказано. Я думаю, что там расход уже как у «Крузака» — 20 литров на 100 километров. Я же вижу это измененное сознание», — отметил Солнцев.

Он напомнил, что еще несколько лет назад на пагубную привычку знаменитости обратила внимание ведущая Дана Борисова. По словам мужчины, у Бузовой нет друзей, которым она по-настоящему нужна. Как он считает, это было заметно по празднованию дня рождения Ольги, на котором присутствовало большое число звезд.

Также Солнцев не уверен, что роман девушки с блогером Давидом Манукяном был настоящим.

Накануне Бузова резко высказалась в адрес танцовщицы Дарьи Палей после того, как та внесла ее в черный список в соцсетях. Она думает, это признак того, что ее бывший бойфренд Дава изменял ей именно с участницей шоу «Танцы со звездами».