Рапунцель из «Дома-2» признали человеком года

Ольга не очень верила в свою победу, но зрители посчитали, что она достойна награды. Постоянные зрители шоу знают, что Рапунцель готовится второй раз стать матерью, поэтому посчитали ее достойной собственного жилья в столице.

Поклонники Ольги отметили, что замужество положительно сказалось на характере участницы шоу. Они надеются, что наконец Рапунцель нашла свое счастье и сумеет его сохранить.

Второй победительницей в номинации «Человек года» стала Марина Африкантова. Ее выбирали уже не зрители, а другие участники шоу. Африкантовой подарили автомобиль класса «премиум».

Телепроект «Дом-2» стартовал на телеканале ТНТ весной 2004 года. Это самое продолжительное шоу в истории российского телевидения. Многие известные сейчас медиаперсоны раньше были участниками этого проекта: Ольга Бузова, Алена Водонаева, Рустам Солнцев, Олег Майами, Виктория Боня и другие.