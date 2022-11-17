Знаменитости 17 ноября 2022, 00:37 Рамзан Кадыров рассказал о смерти дочери Глава Чечни Кадыров рассказал, что много лет назад вместе с супругой Медни потерял ребенка РИА «Новости»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о гибели своего первого ребенка. Об этом он написал в своем Telegram-канале, рассказывая о своих детях и супруге Медни, награжденной накануне высшей наградой «Мать-героиня».

«Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 — первая девочка умерла вскоре после рождения», — поделился Кадыров.

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Глава Чечни признался, что у него редко получается побыть с детьми «хоть какое-то время». У него много работы: выезды, совещания, инспекции. А у детей — школа, Коран, спорт, иностранные языки, кружки.

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«Поэтому в полном составе большой семьей не часто удается собраться», — сказал политик.

Кадыров сказал, что вполне мог бы написать несколько книг про своих родственников. Он добавил, что они всегда — в любом деле — помогали ему.

Старшей дочери Кадырова Айшат — 23 года, младшим близнецам Хасану и Хусейну — по четыре года.

Ранее стало известно, что Медни присвоили звание «Мать-героиня». Она, помимо ордена и грамоты, получит миллион рублей.