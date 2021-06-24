Рак легких обнаружили у участницы «Битвы экстрасенсов»

Николь Кузнецова из «Битвы экстрасенсов» сообщила, что у нее рак легких. Об этом сообщило издание «Собеседник».

По данным РИА ФАН, у Кузнецовой с самого детства рецидивирующий папилломатоз гортани. Это вызывает у нее проблемы с дыханием. За всю жизнь она перенесла уже не одну сотню операций.

Теперь у нее диагностировали еще и рак легких.

«Что послужило первоисточником онкологического заболевания, пока не понятно. Сказали, что нужно делать операцию и удалять опухоль», — поделилась Кузнецова.

Она уже перенесла операцию и теперь восстанавливается. Точный результат будет известен через пару месяцев. Пока Кузецова надеется, что хирургическое вмешательство избавило ее от онкологии.

«Любая противоопухолевая терапия мне противопоказана из-за моего основного заболевания. Если мне в дальнейшем назначат химию, от нее придется отказаться. В этом случае, вообще будет непонятно, что мне нужно будет делать дальше», — пояснила она.

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