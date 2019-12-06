Раймонд Паулс открестился от слов о навязчивости российской публики

Композитор Раймонд Паулс заявил, что сообщения в СМИ о «навязчивости» российских слушателей бессмысленны. Музыкант пояснил, что всегда считал россиян более отзывчивой публикой.

Паулс в беседе с сайтом РБК объяснил свое высказывание насчет поклонников из России и Латвии. Первые ничем не уступают латышам.

«Я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская», — подчеркнул композитор.

При этом Паулс заявил, что не упоминал навязчивость российских фанатов, и назвал подобное утверждение «абсолютным идиотизмом».

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«Как навязчивость? Где это написано? Это идиотизм абсолютный, … ерунда», — сказал музыкант.

Коллеги Паулса считают навязчивость чертой характера, а не свойством поклонников. Кроме того, отношение к артисту, по их словам, не зависит от национальности. Композитору посоветовали ценить любовь зрителей.

Известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс написал музыку к песням, которые исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и другие звезды эстрады.