Раймонд Паулс открестился от слов о навязчивости российской публики
Паулс в беседе с сайтом РБК объяснил свое высказывание насчет поклонников из России и Латвии. Первые ничем не уступают латышам.
«Я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская», — подчеркнул композитор.
При этом Паулс заявил, что не упоминал навязчивость российских фанатов, и назвал подобное утверждение «абсолютным идиотизмом».
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«Как навязчивость? Где это написано? Это идиотизм абсолютный, … ерунда», — сказал музыкант.
Коллеги Паулса считают навязчивость чертой характера, а не свойством поклонников. Кроме того, отношение к артисту, по их словам, не зависит от национальности. Композитору посоветовали ценить любовь зрителей.
Известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс написал музыку к песням, которые исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и другие звезды эстрады.