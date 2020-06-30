Райан Рейнольдс сорвал встречу актеров из первых «Людей Икс»

По данным информагентства, в нынешнем году первому фильму о «Людях Икс» исполняется 20 лет. В связи с этим актеры, сыгравшие фильме, решили встретиться в формате онлайн-конференции и пообщаться.

В ней приняли участие Хью Джекман, Патрик Стюарт, Иэн Маккелен, Холли Берри и Фамке Янссен. Однако внезапно появился Рейнольдс, который подключился к трансляции. Он сделал вид, что не понял намека Джекмана на то, что ему следовало бы покинуть видео-чат.

Рейнольдса удивило, что на встрече нет Джеймса Макэвоя и Софи Тернер, которые играли в более поздних частях. Он пригласил их в чат, после чего актеры начали придумывать отговорки и отключаться. В результате Джекман и Рейнольдс остались вдвоем и в конце к ним подключился Лев Шрайбер, который сыграл сводного брата Росомахи в одном из приквелов.