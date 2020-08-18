Радзюкевич прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры

Радзюкевич рассказал, что Добронравов успел сыграть в 16 спектаклях и назвал эту цифру внушительной.

«Я ему всегда говорил, особенно когда случались проблемы со здоровьем, что нельзя так много работать», — поделился он.

Также Радзюкевич уточнил, что почти все актеры не могут остановиться, если чувствуют себя востребованными, и много трудятся.

«Писали, что у него только в театре зарплата была миллион в месяц. Но это всего лишь слухи. Театр сатиры — государственная структура. И существует планка, выше которой не получишь», — заключил он.

Кроме того, Радзюкевич рассказал, что сам пережил ишемическую атаку из-за перенапряжения в работе.

«Плюс остеохондроз. Да, случилось это от огромного переутомления», — пояснил он.

Ранее сам Добронравов отметил, что перед уходом ни с кем не ссорился. Он «просто устал» за 16 лет работы в театре. При этом актер продолжит играть в спектакле «Где мы?».

Актер объявил об уходе из Театра сатиры 20 июня. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.