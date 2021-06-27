Даня Милохин пообещал привиться от коронавируса ради ресторанов

Сделать прививку от коронавируса пообещал TikTok-блогер Даня Милохин, узнав, что без этого он не сможет попасть в московские рестораны. Об этом он заявил в беседе с Ксенией Собчак на съемках фестиваля «Жара». Видео телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

На вопрос о вакцинации Милохин ответил, что пока не делал прививку. Но, если ему скажут, что без этого не обойтись, то он обязательно пройдет эту процедуру.

«Пока я не забиваю голову себе этим», — признался он. Собчак тут же предупредила его, что без прививки он не сможет ходить в рестораны.

«Привьюсь», — тут же пообещал Милохин.

Музыкальный фестиваль «Жара» планировали провести с 23 до 27 июня. Но после концерта-открытия зрителей на него пускать прекратили. Роспотребнадзор пообещал проверить соблюдение санитарных норм.

На появившихся в социальных сетях видео с мероприятия многие зрители были без масок. Организаторы заявили, что сделали все, чтобы не допускать нарушений. В результате мероприятие закрыли для зрителей полностью. Оставшиеся дни мероприятие пройдет в формате телесъемки, которую летом покажут на Первом канале.

Купленные билеты будут действительны на других мероприятиях, которые устраивает «Жара».

Начиная со следующей недели попасть в кафе и рестораны Москвы и Московской области можно только по QR-коду. Его получат те, кто прошел вакцинацию от коронавируса, переболел COVID-19 за последние шесть месяцев, а также тем, кто сдал отрицательный ПЦР-тест. Предъявлять его нужно на входе в заведение вместе с паспортом. Получить код можно на сайте госуслуг.

До 12 июля это правило не распространяется на кафе и летние веранды Москвы. В Подмосковье эти площадки останутся доступны для всех при условии, что на одного клиента придется не менее трех квадратных метров. Попасть в кафе и рестораны смогут дети и подростки, которым вакцинация от коронавируса пока недоступна.