«Ради драйва там участвуют». Охлобыстин рассказал о своем новом шоу

Недавно Охлобыстин стал телеведущим нового шоу «Золото Геленджика». Он рассказал, за какую сумму денег пошел бы участвовать в подобной передаче.

«Да нисколько. Да и все, кто принимал участие, не из-за золота шли. Там совсем другое. Себя проверить, опять же — магия телевидения. Среди участников в основном молодежь. Был и один мой ровесник, ему 54 года, мастер по парашютному спорту. Да ради драйва там участвуют. Ну золото и золото, оно не решит никаких проблем, не даст возможность взять кредит», — пояснил актер.

Он также высказался по поводу ситуации с коронавирусом. Артист считает, что она достаточно непонятна, так как два авторитетных врача говорят разное. Один уверен, что в болезни нет ничего серьезного — обычная простуда, второй заявляет, что в городах реки трупов. Охлобыстин считает, что под COVID-19 стали записывать все простудные заболевания.

«Я не сторонник теории заговоров, но складывается ощущение, что некто просто приучает нас к намордникам и жизни в одиночестве. И так уже мир был разобщен высокими технологиями, все торчат в телефонах. Уже скоро разучатся говорить», — объяснил актер.