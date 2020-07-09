Работник бара рассказал, как Харламов «отпраздновал» развод с Асмус

Как объяснил сотрудник ресторана, юморист часто приходит к ним в караоке-бар. На днях он попросил освободить для него заведение, пошутив, что собирается отметить расставание с супругой.

«В этот раз, когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу!» — процитировала инсайдера Газета.ru.

Он отметил, что Харламов был у них с вечера до самого утра. По словам работника бара, шоумен играл гостям на гитаре. Из заведения он ушел один.

В конце июня в Сети появились сообщения о том, что брак Харламова и Асмус распался. 24 июня артист подтвердил новости о разводе с актрисой. Пара поженилась в 2013 году. Спустя год у них родилась дочь Анастасия.