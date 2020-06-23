Работавшая с Харламовым продюсер удивлена его долгим браком с Асмус

Олеся Сазыкина, долго работавшая с юмористом Гариком Харламовым, прокомментировала его развод с актрисой Кристиной Асмус. По словам продюсера, брак и так на удивление долго просуществовал. Ведь у комика «скверный характер».

Сазыкина вспомнила в беседе с РИА «Новости», что Харламов «все время ворчал» или «прикалывался», а все покупались на его шутки. Женщина подчеркнула, что юморист был очень недисциплинированным. Часто опаздывал на час или два.

«Потом мы уже начали, если съемка начинается в восемь, говорить, что надо быть в пять: тогда к восьми он приезжал», — отметила продюсер.

Она нашла удивительным и то, что Гарик не опоздал на собственную свадьбу.

«Может быть, они бы и не расписались, было бы очень круто, если бы он не дошел до ЗАГСа», — заявила девушка.

Она добавила, что артист сначала «счастливо и припеваючи» жил с первой супругой, а потом «явилась маленькая девочка Кристина, которая разрушила все». При этом Сазыкина сама незнакома с Асмус, но считает ее «пай-девочкой» со «стержнем».

Ранее свое мнение о расставании резидента Сomedy Club и актрисы высказывал продюсер Иосиф Пригожин.

Харламов и Асмус объявили о своем разрыве 22 июня. Они рассказали, что это обдуманное решение. Пара просила не искать причин их развода в фильме «Текст» или говорить о ком-то третьем. Вместе экс-возлюбленные будут воспитывать общую дочь.