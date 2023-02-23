Эксклюзив 23 февраля 2023, 20:38 «Работал на армянских свадьбах». Блогер Yan Dilan рассказал, на что потратил свой первый гонорар Блогер Yan Dilan: передача «Маски-шоу» спровоцировала занятия музыкой Телеканал «360»

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Блогер, музыкант и сценарист Yan Dilan начал работать еще в школе. В новом выпуске «Тет-а-тет с Марусей» он рассказал, на что потратил свой первый гонорар и как начала заниматься музыкой.

Yan Dilan признался, что первый гонорар получил очень давно. Блогер начал работать с восьмого или девятого класса.

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«Я уже не помню, на что потратил. На метро и еду», — иронично сказал он.

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Его карьера стартовала с банкетов. Музыкант работал на национальных свадьбах. Часть заработанных денег он отдавал родителям.

«Был музыкантом на армянских свадьбах. В ресторанах работал лет до 20 наверно. Это было так давно, что я, если честно, уже не помню, на что потратил деньги. Я часть отдавал родителям, так надо было. Маленький я слишком был, чтобы зарабатывать много», — сказал артист.

Сейчас он активно развивает свой блог. Но музыку не забросил. Треки для своих видеороликов Yan Dilan пишет сам.

«Записываю, свожу. Я считаю, что занимаюсь музыкой до сих пор».

Его занятия музыкой начались благодаря телевизору. В детстве блогер любил передачу «Маски-шоу». Тогда его семья жила в однокомнатной квартире впятером, а ему приходилось спать на раскладушке.

«Естественно, телевизор с любой точки ты видел. Но меня заставляли отворачиваться к стене и спать, потому что вечером родители смотрели»

Мама просила его начать заниматься музыкой. Yan Dilan пообещал, что если ему дадут посмотреть «Маски-шоу», то он выполнит ее просьбу. Блогер сдержал свое слово и начал заниматься музыкой.