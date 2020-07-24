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    24 июля 2020, 15:41

    «Пытался меня душить, скинуть с 14 этажа». Певица Паршута о своих прошлых отношениях

    Анастасия Кременчугская

    Юлия Паршута, российская певица, в шоу Агаты Муцениеце «Честный развод» рассказала, что на протяжении трех лет жила с тираном, который всячески ее обижал. Подробности сообщил «Стархит».

    По словам исполнительницы, экс-бойфренд силой заставлял ее быть с ним. В начале отношений все было прекрасно, она даже заподозрить не могла, что человек окажется таким неадекватным.

    В первое время после того, как пара съехалась, Паршуте даже нравилось, что парень ее везде сопровождает и не оставляет одну, однако позже это стало напрягать и даже пугать. Позже он стал поднимать руку на певицу.

    «Пытался меня душить, скинуть с 14 этажа, ломать мне ноги. Но самым страшным было то, что он меня везде находил. Я сбегала кучу раз. И каждый раз он возвращал», — приводит слова исполнительницы РИА ФАН.

    Новости SMI.FM