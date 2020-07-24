24 июля 2020, 15:41
«Пытался меня душить, скинуть с 14 этажа». Певица Паршута о своих прошлых отношениях
Юлия Паршута, российская певица, в шоу Агаты Муцениеце «Честный развод» рассказала, что на протяжении трех лет жила с тираном, который всячески ее обижал. Подробности сообщил «Стархит».
По словам исполнительницы, экс-бойфренд силой заставлял ее быть с ним. В начале отношений все было прекрасно, она даже заподозрить не могла, что человек окажется таким неадекватным.
В первое время после того, как пара съехалась, Паршуте даже нравилось, что парень ее везде сопровождает и не оставляет одну, однако позже это стало напрягать и даже пугать. Позже он стал поднимать руку на певицу.
«Пытался меня душить, скинуть с 14 этажа, ломать мне ноги. Но самым страшным было то, что он меня везде находил. Я сбегала кучу раз. И каждый раз он возвращал», — приводит слова исполнительницы РИА ФАН.