«Пытался меня душить, скинуть с 14 этажа». Певица Паршута о своих прошлых отношениях

По словам исполнительницы, экс-бойфренд силой заставлял ее быть с ним. В начале отношений все было прекрасно, она даже заподозрить не могла, что человек окажется таким неадекватным.

В первое время после того, как пара съехалась, Паршуте даже нравилось, что парень ее везде сопровождает и не оставляет одну, однако позже это стало напрягать и даже пугать. Позже он стал поднимать руку на певицу.

«Пытался меня душить, скинуть с 14 этажа, ломать мне ноги. Но самым страшным было то, что он меня везде находил. Я сбегала кучу раз. И каждый раз он возвращал», — приводит слова исполнительницы РИА ФАН.