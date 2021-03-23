Путин выразил соболезнования после смерти оперного певца Евгения Нестеренко

Народный артист СССР Евгений Нестеренко внес поистине выдающийся вклад в развитие оперного искусства, отметил российский президент Владимир Путин. Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной артиста. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Нестеренко сыну оперного певца Максиму.

«Евгений Нестеренко посвятил себя сцене, внес поистине выдающийся вклад в развитие великих традиций отечественного оперного искусства», — отметил Путин.

Президент заметил, что коллеги Нестеренко и публика всегда ценили его талант, уникальное мастерство и артистическое обаяние.

«Светлая память об этом замечательном человеке и настоящем творце навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его щедрого дарования», — написал президент.

О смерти Нестеренко стало известно 20 марта. Оперный певец скончался в Вене в возрасте 83 лет. Нестеренко умер от последствий COVID-19.

Нестеренко родился 8 января 1938 года в Ленинграде. В 1965 году он окончил Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова, с 1971 года стал солистом Большого театра, где продолжал выступать до 2000 года.