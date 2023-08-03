Знаменитости 03 августа 2023, 20:36 Путин выразил соболезнования из-за смерти Мирошниченко Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Обращение главы государства к коллективу Московского художественного театра имени А. П. Чехова опубликовали на сайте Кремля.

«Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров — легендарных „мхатовцев“, посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино», — отметил российский лидер.

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Благодаря таланту и внутренней культуре, заметил Путин, Мирошниченко завоевала «высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь».

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа в возрасте 81 года. Актриса попала в больницу с тяжелой формой гриппа. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти артистку не удалось.

Прощание с Мирошниченко пройдет 7 августа, в этот же день ее похоронят на Троекуровском кладбище.