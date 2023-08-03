03 августа 2023, 20:36
Путин выразил соболезнования из-за смерти Мирошниченко
Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко
Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Обращение главы государства к коллективу Московского художественного театра имени А. П. Чехова опубликовали на сайте Кремля.
«Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров — легендарных „мхатовцев“, посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино», — отметил российский лидер.
Реклама
Благодаря таланту и внутренней культуре, заметил Путин, Мирошниченко завоевала «высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь».
Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа в возрасте 81 года. Актриса попала в больницу с тяжелой формой гриппа. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти артистку не удалось.
Прощание с Мирошниченко пройдет 7 августа, в этот же день ее похоронят на Троекуровском кладбище.
Кино
Владимир Путин
Актеры
Реклама
Реклама