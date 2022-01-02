«Путин» в «Вечернем Урганте» поздравил зрителей с Новым годом на итальянском

Копия президента РФ Владимира Путина поздравила россиян с Новым годом на итальянском языке. Это произошло в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с новым, 2022 годом!» — сказал «Путин», чья говорящая копия была сделана с помощью нейросети.

Вся передача была снята в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021», все участники говорили по-итальянски с субтитрами. «Путин» выступал на фоне Колизея. В честь праздника он подарил выступление группы «Любовь» (т. е. «Любэ»), которая исполнила композицию «Моя Италия» — кавер на песню «От Волги до Енисея».

По словам же самого Урганта, уходящий 2021 год был немного странным и необычным. Телеведущему не удалось съездить за границу, однако посчастливилось покататься по родной стране.