Знаменитости 03 апреля 2024, 21:47 Путин присвоил звание народного артиста РФ актеру Александру Семчеву РИА «Новости»

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Глава государства Владимир Путин присвоил звание «Народный артист Российской Федерации» актеру Московского Художественного академического театра имени Чехова Александру Семчеву. Соответствующий указ опубликовали на правовом сайте.

С присвоением нового титула уроженца Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя, его слова передало издание Toptver.

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«Высокая государственная оценка Вашего труда подчеркивает Ваши заслуги в развитии театрального искусства в нашей стране, свидетельствует о широком признании зрителями и коллегами по цеху Вашего многогранного таланта. Жители Тверской области, Вашей малой Родины, гордятся Вашими достижениями», — сказал глава региона.

Семчев появился на свет 16 апреля в городе Вышний Волочек. В этом году артист отметит свое 55-летие. Он работал в таких театрах, как «Современник» и «Сатирикон». В 1997 году устроился в МХТ имени Чехова.

Зрителям мужчина известен по ролям в кино. Он играл в картинах «Родные люди», «Хороший человек», «Судьба диверсанта», «Годунов», «Сальса», «Пенсильвания», «Второе восстание Спартака», «Огонь, вода и бриллианты», «Игрушки» и многих других.