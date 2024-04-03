03 апреля 2024, 21:47
Путин присвоил звание народного артиста РФ актеру Александру Семчеву
Глава государства Владимир Путин присвоил звание «Народный артист Российской Федерации» актеру Московского Художественного академического театра имени Чехова Александру Семчеву. Соответствующий указ опубликовали на правовом сайте.
С присвоением нового титула уроженца Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя, его слова передало издание Toptver.
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«Высокая государственная оценка Вашего труда подчеркивает Ваши заслуги в развитии театрального искусства в нашей стране, свидетельствует о широком признании зрителями и коллегами по цеху Вашего многогранного таланта. Жители Тверской области, Вашей малой Родины, гордятся Вашими достижениями», — сказал глава региона.
Семчев появился на свет 16 апреля в городе Вышний Волочек. В этом году артист отметит свое 55-летие. Он работал в таких театрах, как «Современник» и «Сатирикон». В 1997 году устроился в МХТ имени Чехова.
Зрителям мужчина известен по ролям в кино. Он играл в картинах «Родные люди», «Хороший человек», «Судьба диверсанта», «Годунов», «Сальса», «Пенсильвания», «Второе восстание Спартака», «Огонь, вода и бриллианты», «Игрушки» и многих других.
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