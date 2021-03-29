Путин присвоил Аните Цой звание Народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание Народного артиста РФ певице Аните Цой. Награды также получили руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев и артисты театров Нина Дворжецкая и Андрей Ильин.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги в области искусства присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“… Цой Аните Сергеевне — артистке-вокалистке, члену правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — сказано в сообщении.

В указе также уточняется, что звания Народного артиста получили еще три человека. Речь идет про руководителя балетной труппы Большого театра Махарбека Вазиева, артистку Российского академического молодежного театра (РАМТ) Нину Дворжецкую и артиста театра имени Евгения Вахтангова Андрея Ильина.