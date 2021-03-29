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    29 марта 2021, 21:40

    Путин присвоил Аните Цой звание Народного артиста

    Нина Петлинова

    Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание Народного артиста РФ певице Аните Цой. Награды также получили руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев и артисты театров Нина Дворжецкая и Андрей Ильин.

    Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    «За большие заслуги в области искусства присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“… Цой Аните Сергеевне — артистке-вокалистке, члену правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — сказано в сообщении.

    В указе также уточняется, что звания Народного артиста получили еще три человека. Речь идет про руководителя балетной труппы Большого театра Махарбека Вазиева, артистку Российского академического молодежного театра (РАМТ) Нину Дворжецкую и артиста театра имени Евгения Вахтангова Андрея Ильина.