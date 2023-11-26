Знаменитости 26 ноября 2023, 10:58 Путин назвал диктора Шатилову легендой российского телевидения Путин отправил диктору Шатиловой поздравления в честь юбилея РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием российскую ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову. Глава государства назвал ее легендой отечественного телевидения. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

В воскресенье, 26 ноября, Шатилова отметила свой юбилей.

Реклама

«Примите теплые поздравления <…>. Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения», — написал Путин.

Президент указал, что за годы творческого пути Шатилова внесла большой вклад в становление национальной дикторской школы и заслужила любовь нескольких поколений зрителей. В заключение глава государства пожелал ведущей здоровья и успехов.

Анна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово. Народная артистка РСФСР работала диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР, а также вела программы «Время», «Новости» и «Голубой огонек».