Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Режиссер Карен Шахназаров получил от президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ об этом вышел на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — сказано в тексте документа.

Карен Шахназаров занимает должность генерального директора «Мосфильма», а также является лауреатом премии Ленинского комсомола, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и двух Государственных премий Российской Федерации.

RT напомнил, что 8 июля режиссер отметил 80-летие. Он известен такими работами, как, например, «Курьер», «Мы из Джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Цареубийца», «Американская дочь».