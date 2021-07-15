Заслуженный артист РФ Сергей Колесников сожалеет, что не успел близко познакомиться с Петром Мамоновым, скончавшимся от ковида. Тот путь, который он проделал, был дарован ему от Бога, считает актер. Об этом он заявил в беседе с «360».

Артист признался, что ему бы очень хотелось познакомиться с Мамоновым не как с музыкантом или актером, а как с православным человеком.

«Тот путь, который он проделал от того, каким он был в молодости, до того, как он был в последнее время… Этот путь, эта высота, мудрость… Все, что было ему от Бога даровано. Все это стоило внимания», — сказал он.

Колесников сказал, что очень внимательно следил за жизнью Мамонова и читал его статьи.

«Знаю, что они дружили с отцом Дмитрием Смирновым, с ним я был знаком через нашего батюшку. И всегда читал и слушал его интервью, все, что касалось веры, спасения, как он шел. И вот ему как-то удавалось все легко и просто объяснить. Я его очень уважал и почитал», — сказал Колесников.

Актер и музыкант, основатель рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался 15 июля от последствий ковида. Он умер в возрасте 70 лет.