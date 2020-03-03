03 марта 2020, 11:45
«Пустая трата времени и сил». Алибасов — о Евровидении
Музыкальный продюсер Бари Алибасов обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что группа Little Big будет представлять Россию на конкурсе Евровидение, который пройдет в мае в Роттердаме.
По мнению Алибасова, Евровидение — это не про музыку, а про телевидение, поэтому в этом конкурсе участвуют такие артисты как группа Little Big.
«Ну попрыгают они, поковыряются в носу. Может быть, тряпки какие-то наденут, выйдут ряженые. Может, пукнут в микрофон. Но на этом все», — резюмировал Алибасов.
Он признался, что не видит смысла в Евровидении. По его словам, сейчас другая система обращения к публике, а именно через интернет, где артистам удается приковать к своему творчеству больше внимания.
«Я думал, что все эти конкурсы давно умерли и никому не нужны <…>. Пустая трата времени и сил», — подытожил продюсер.