По мнению Алибасова, Евровидение — это не про музыку, а про телевидение, поэтому в этом конкурсе участвуют такие артисты как группа Little Big.

«Ну попрыгают они, поковыряются в носу. Может быть, тряпки какие-то наденут, выйдут ряженые. Может, пукнут в микрофон. Но на этом все», — резюмировал Алибасов.

Он признался, что не видит смысла в Евровидении. По его словам, сейчас другая система обращения к публике, а именно через интернет, где артистам удается приковать к своему творчеству больше внимания.

«Я думал, что все эти конкурсы давно умерли и никому не нужны <…>. Пустая трата времени и сил», — подытожил продюсер.