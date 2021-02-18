«Пусть себе на здоровье поет». Лещенко высказался о мечте Бузовой исполнить гимн России

Народный артист Лев Лещенко поддержал идею Ольги Бузовой исполнить гимн России на крупном мероприятии, таком как Олимпиада, Чемпионат мира или Парад Победы. Он отметил, что не знаком с вокальными данными экс-ведущей Дома-2.

Как сказал 79-летний артист «Собеседнику», он допускает, что Ольга Бузова может быть прекрасной классической певицей, но она это тщательно скрывает.

«Если она справится, то пусть себе на здоровье поет. Гимн поют все, никому это не запрещается. На стадионах все зрители встают и поют. Гимн России в исполнении Ольги Бузовой я никогда не слышал. Если бы я видел продукт, то сказал бы, стоит ей это делать или нет. А так говорить можно о чем угодно, и мечтать о чем угодно», — отметил он.

С творчеством Ольги Бузовой, как рассказал Лев Лещенко, он не знаком, поэтому допускает, что она может быть прекрасной классической певицей, тщательно скрывающей свой талант.

О желании повторить успех американской певицы Леди Гаги, исполнившей гимн США во время инаугурации Джо Байдена, высказалась Бузова в соцсетях, однако не все подписчики поддержали артистку в мечте исполнить государственный гимн на крупном мероприятии.