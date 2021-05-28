«Пусть они без нас ковыряются»: Пригожин призвал Россию отказаться от Евровидения

Продюсер Иосиф Пригожин призвал Россию хотя бы раз отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение, написало ИА НСН.

Он подчеркнул, что это мероприятие политизировано и не имеет к музыке никакого отношения. Пригожин заявил, что не понимает, почему наши телевизионщики бьются за этот конкурс. Продюсер назвал рейтинги проекта «дурацкими».

«Вот, Владимир Владимирович [Путин] четко сказал, что мы „по зубам можем дать“. Давайте дадим уже один раз по зубам, а то мы только говорим. Давайте разочек откажемся и не будем принимать участие в „Евровидении“! Пусть они без нас ковыряются», — подчеркнул Иосиф.

Пригожин заметил, что Евровидение нигде так не популярно, как в России.