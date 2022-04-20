«Пусть обратится к Пашаеву». Добровинский с сарказмом отреагировал на задержание адвоката Лялина

Московские правоохранители задержали адвоката Вадима Лялина по обвинению в мошенничестве. Его коллега Александр Добровинский рассказал «360» о личном опыте общения с подозреваемым.

К Лялину обращались некоторые публичные люди. Среди них — Алана Мамаева, Стас Костюшкин и Рома Жиган. По словам Добровинского, задержанный адвокат не отличался добропорядочным поведением.

«Я пересекался с Вадимом Лялиным в одном деле (когда Роман Широков избил футбольного судью) и могу сказать, что своим поведением он давно к этому шел. Я бы на его месте обратился за помощью к [Эльману] Пашаеву — они вдвоем стоят друг друга», — сказал коллега Лялина.

Упомянутый Добровинским адвокат ранее защищал актера Михаила Ефремова. Судебные тяжбы с его участием не отличались честностью. Некоторые действия Пашаева и вовсе вели к ухудшению положения его подзащитного. Об этом писали «Известия«. Ефремова судили за вождение в пьяном виде, которое привело к смерти человека. Будучи адвокатом актера, Пашаев давал противоречивые показания и пытался закрыть дело незаконными способами.

Суд вынес решение по делу Лялина 16 апреля. Об этом сообщили представители столичных судов в официальном Telegram-канале.

«Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2022 года удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество в особом крупном размере) УК РФ в отношении известного адвоката Вадима Лялина сроком до 15 июня», — написали они.

Лялин представлял Алану Мамаеву в ходе ее судебных разбирательств во время развода с футболистом Павлом Мамаевым. Также адвокат представлял интересы спортсмена Павла Широкова в деле о нападении на болельщика.