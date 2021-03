«Пусть бы ехал Моргенштерн»: Подольская назвала Евровидение «конкурсом фриков»

Российская певица Наталья Подольская в интервью газете «Известия» предложила отправить на Евровидение Моргенштерна вместо Манижи Сангин (Manizha).

В 2005 году певица сама представляла Россию на этом конкурсе. Она исполнила песню Nobody hurt no one и заняла 15-е место. По мнению артистки, сейчас Евровидение сильно отличается от того мероприятия, которое проводилось раньше. Как считает звезда, теперь это конкурс, в котором участвуют фрики, написал сайт «Дни.ру».

«Пусть бы ехал Моргенштерн, да ради бога! Я не против. У Евровидения репутация конкурса фриков. А мы постоянно хороших людей туда посылаем. Приличных. Зачем? Там как раз нужен эпатаж», — подчеркнула Подольская.

Она заявила, что поговорка о «хлебе и зрелищах» как раз про нынешнее Евровидение.

Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. На официальном канале конкурса в YouTube клип на песню «Русская женщина» в исполнении Сангин посмотрели более пяти миллионов раз. Также пользователи интернета поставили видеозаписи 187 тысяч лайков и 108 тысяч дизлайков.