Пушной вспомнил шутку про Дроздова, которую забраковали в КВН

Ведущий и юморист Александр Пушной рассказал, как, играя в КВН, столкнулся с цензурой Первого канала. Тогда не пропустили его шутку про телеведущего Николая Дроздова.

«Вот смотрите, как плюхнулся исполин-бегемот в лужу, не выдержав удара нашего джипа. А вот смотрите, наша ассистентка Танечка топчет кедами гнездо иволги. Ну что же ты, иволга? Яйца надо беречь!» — пересказал он миниатюру в эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе».

Он рассказал, что над шуткой про экс-ведущего программы «В мире животных» трудилась целая команда. По замыслу, Дроздов должен был рассказать о мучениях животных в свойственной ему манере. Но руководитель КВН Александр Масляков не оценил шутку. Он запретил брать ее в программу, хотя создатели, по словам Пушного, были от нее в восторге.

В прошлом году Масляков прокомментировал президентство Владимира Зеленского на Украине, у которого он был почти что наставником во времена игр. Ведущий заявил, что Зеленский не так блистателен, как игрок в КВН, уточнило радио «Комсомольская правда».