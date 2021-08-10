Пушной посетил шахту в Пермском крае

Музыкант и экс-ведущий программы «Галилео» Александр Пушной спустился в шахту в Березниках (Пермский край). Мужчина посетил шахту «Уралкалия» в честь дня шахтера. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на группу «Свое ТВ — Пермский край».

«Александр Пушной готовится спуститься в шахту БКПРУ-4. Проходит инструктаж», — заявили в группе. Пушной поделился видеороликом, сделанным в шахте, в своем Instagram-аккаунте. Шоумена пригласила на экскурсию компания «Уралкалий».