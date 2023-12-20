Знаменитости 20 декабря 2023, 02:11 Пушляш из клипов Little Big перед смертью рассказал о своей личной жизни «МК»: Дмитрий Красилов за несколько дней до смерти признался, что одинок РИА «Новости»

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Внезапная смерть шоумена Дмитрия Пухляша Красилова шокировала его друзей и коллег. Незадолго до этого артист дал интервью «Московскому комсомольцу», в котором рассказал и о своей личной жизни.

«Сейчас я свободен. А вообще я женат на работе», — признался тогда артист.

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По словам Красилова, у него не так много требований к девушке, но важно, чтобы она была умной и с чувством юмора. Что касается красоты, то это «дело наживное» и вообще никто не молодеет.

По его словам, его сердце было свободно. После прошлогоднего расставания с девушкой он так никого и не встретил. Артист признавался, что его мама хочет внуков, но пока ее порадовала только его сестра, у которой трое детей. Он же старался избегать таких разговоров.

Дмитрий Красилов прославился как Пухляш из клипов Little Big. Тело танцора обнаружили 18 декабря в его московской квартире. По предварительным данным, причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем, которое не выдержало чрезмерных физических нагрузок при большом весе.

В настоящее время друзья скончавшегося Красилова начали собирать деньги, чтобы помочь его матери. Ей предстоит пережить самый тяжелый день, поскольку она должна прилететь в Москву из командировки. Пока потерявшую сына женщину стараются не беспокоить.