Пульмонолог оценил новости об отключении певицы МакSим от ЭКМО

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что пациенты после нахождения на ЭКМО все равно считаются тяжелыми. Тот факт, что певицу МакSим перевели в обычную палату и отключили от аппарата, соответствует срокам. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда».

«Конечно, пациенты после ЭКМО — это очень тяжелые пациенты. Выздоровление (МакSим. — прим. ред.) произошло не быстро. Насколько я помню информационные сообщения, порядка двух недель назад ее только сняли с ЭКМО, она пришла в сознание. То, что сейчас ее перевели в палату, соответствует срокам», — сообщил специалист.

Ранее стало известно, что врачи приняли решение перевести МакSим из реанимационного отделения в обычную палату. Об этом рассказала генеральный директор исполнительницы Маргарита Соколова.

После выхода из комы певица опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram. В нем МакSим высказала слова благодарности за труд врачей, а также всем тем, кто ее поддерживал все это время и переживал.

«Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», — написала артистка.