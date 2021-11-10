Леди Гага призналась, что на инаугурации Байдена выступала в пуленепробиваемом платье

Американская певица и актриса Леди Гага выступала возле вашингтонского Капитолия на инаугурации президента США Джо Байдена в платье из пуленепробиваемой ткани. Об этом она сама рассказала в интервью журналу Vogue.

Певица отметила, что это одна из ее любимых вещей, которые она когда-либо надевала.

Из какого именно материала был сделан наряд исполнительница не уточнила, также остается неизвестным была ли она в бронежилете.

Необычное платье создали дизайнеры люксового бренда Schiaparelli Haute Couture. Наряд состоит из приталенного пиджака темно-синего цвета и объемной алой юбки. Свой образ певица дополнила золотой брошью с изображением голубя — символа мира. В волосы Леди Гага вплела черную ленту.

В мае Леди Гага в документальном фильме «Я, которого вы не видите» призналась, что забеременела от насильника, когда ей было 19 лет. Над девушкой надругался музыкальный продюсер. По словам исполнительницы, она отказалась раздеваться перед мужчиной, но он пошел на шантаж. Мужчина пообещал, что сожжет все записи певицы. Как вспоминала артистка, она застыла в тот момент, и не помнит, как все было дальше. После произошедшего у нее случился нервный срыв. Певица впала в депрессию, через несколько лет она оказалась в больнице.