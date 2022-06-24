«Пухляш» из клипа Little Big стал моделью на Московской неделе моды

Танцор Дмитрий Красилов, известный как «пухляш из клипа Little Big», принял участие в показе коллекции «Мода поколений» на Московской неделе моды. Об этом сообщило РИАМО в Подольске.

Наряд для него создала модельер из Подольска и владелец бренда N. S. Наталья Советская. Показ прошел 23 июня на ВДНХ у фонтана «Дружба народов».

Красилов был одет в неоново-оранжевый костюм, состоящий из шорт и футболки с ручной росписью — на спине был изображен он сам в шпагате. Также он продемонстрировал еще один наряд: белый костюм с шапкой и черно-красный удлиненный жилет. Эти образы Советская подарила Красилову на его 28-летие, которое он отметил 22 июня.

«Впервые в жизни попробовал себя в дефиле в дизайнерском костюме, адреналин просто зашкаливал. Во время прохода постарался максимально отключиться и получать удовольствие. <…> Наверное, я сделал все не так, но зато от души и для людей», — поделился танцор.

Он рассказал, что был в восторге от Советской и ее нарядов. Красилов добавил, что в дальнейшем его можно будет увидеть в этих образах на телевидении.