Пуговка из «Папиных дочек» устроилась в фитнес-клуб

Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки в «Папиных дочках», начала работать в фитнес-клубе. Работу она совмещает с учебой на факультете фундаментальной медицины МГУ.

Девушка устроилась преподавателем растяжки, сообщил StarHit. Она хочет получить независимость от родителей. После получения диплома Екатерина планирует работать в аптеке, об отказе от продолжения актерской карьеры девушка заявила два года назад.

«Я могла бы пойти на режиссуру или актерское мастерство, но в итоге решила, что все это не мое. Играть в кино можно и без актерского образования», — объяснила она свой выбор факультета.

Актриса в беседе с изданием отметила, что давно отказалась от светских мероприятий и съемок. Все свое время она посвящает учебе, новой работе и парню, с которым познакомилась в детстве на занятиях по фигурному катанию.

В конце прошлого года другая звезда «Папины дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж за хореографа и фигуриста Ильи Авербуха. Пара долго время скрывала свои отношения. Слухи о романе они подтвердили осенью 2020 года на шоу «Вечерний Ургант».