Знаменитости 20 сентября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Пугачеву решили проверить на дискредитацию армии после просьбы признать ее иноагентом — СМИ «Осторожно, новости»: Пугачеву проверят на дискредитацию армии РИА «Новости»

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Правоохранительные органы проверят певицу Аллу Пугачеву на дискредитацию российской армии из-за просьбы признать ее иноагентом. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным ресурса, жительница Подмосковья обратилась к стражам порядка после того, как увидела публикацию Пугачевой в Сети. Россиянка посчитала, что этот пост оскорбляет российскую армию. Она попросила проверить артистку на предмет противоправной деятельности с «иностранной поддержкой», а также на публичные действия, которые направлены на дискредитацию использования ВС РФ.

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Сотрудники полиции Московской области уже занимаются жалобой.

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Пугачева 18 сентября попросила признать себя иноагентом. Она сделала это заявления после того, как иноагентом стал ее супруг Максим Галкин*. По ее словам, она полностью солидарна с супругом относительно его позиции по спецоперации России на Украине.

* Максим Галкин признан в РФ иностранным агентом.

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