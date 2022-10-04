«К старости осталась пустышкой и хабалкой». Соседов напомнил Пугачевой, что «рабы и холопы» дали ей популярность | 360°

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«К старости осталась пустышкой и хабалкой». Соседов напомнил Пугачевой, что «рабы и холопы» дали ей популярность

Журналист Соседов заявил, что высказывания Пугачевой о России проявили ее никчемность

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Певица Алла Пугачева эмоционально высказалась о текущей ситуации в России. Журналист, шоумен, радиоведущий, музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «360» заявил, что артистка уже давно утратила былую славу и превратилась в неприятную женщину.

«Средства массовой информации, журналисты, сделали из нее идола, а она пустышка. Комментировать ее бредни — это ниже моего достоинства», — сказал он.

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По его словам, Пугачева уже выжила из ума и забыла, кто ее возвел на пьедестал славы. Также Соседов обвинил певицу в пренебрежительном отношении к аудитории.

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«Пусть она не забудет, что эти „холопы“ и „рабы“ сделали ее такой. Без зрителей она ничто и никто. Кем она и стала сейчас», — заявил он.

Он отметил, что у Пугачевой нет воспитания и такта. Также музыкальный критик заявил, что певица к старости ничего не нажила.

«К старости она так и осталась пустышкой и хабалкой. Ее сделали народной артисткой, но она, конечно, того недостойна», — поделился Соседов.

Музыкальный критик напомнил, что Пугачева всегда отличалась неприятным характером.

«Она вела себя высокомерно, плохо, вздорно. Об этом говорилось много раз. Она любила скандалы, всячески сама провоцировала эти скандалы», — сказал Соседов.

Также он заявил, что Пугачеву нужно забыть, а самой певице не нужно возвращаться. По его словам, артистку стоит предать забвению.

Пугачеву нужно предать анафеме и позору

Сергей Соседов

Журналист, шоумен, радиоведущий, музыкальный критик

Соседов заявил, что Пугачеву стоит выбросить из истории Советского Союза.

Алла Пугачева

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