Знаменитости 13 декабря 2023, 00:16 Пугачеву попросили записать традиционное новогоднее обращение к россиянам Сhange.org: Пугачеву попросили записать новогоднее обращение к россиянам РИА «Новости»

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На сайте Сhange.org четыре дня назад опубликовали петицию с просьбой к Алле Пугачевой. Певицу попросили записать традиционное новогоднее обращение к россиянам.

«В этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках», — сказано в описании документа.

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Петицию создал Артем Тимонов 8 декабря 2023 года, за это время ее «подписало» 2 234 человека.

Впервые Пугачева поздравила россиян с Новым годом в 1995 году, ее выступление вышло на телеканале НТВ.

Ранее сбежавшей из России Пугачевой посоветовали покаяться и напомнили о казни на Красной площади ее однофамильца. Певице нужно принести извинения своим поклонникам и поклониться перед ними, заявила актриса Валентина Талызина.