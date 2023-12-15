Знаменитости 15 декабря 2023, 11:47 Пугачеву около часа допрашивали на пограничном пункте в Псковской области Mash: пограничники под Псковом около часа допрашивали Пугачеву в ноябре Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Народную артистку СССР Аллу Пугачеву около часа допрашивали на пограничном пункте в Псковской области, когда она приезжала в Россию в ноябре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Во время пересечения границы исполнительницу хита «Миллион алых роз» попросили пройти в специальное помещение, чтобы провести беседу в закрытом формате. Артистку, уехавшую из страны в прошлом году, спрашивали о целях приезда и сроках пребывания.

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Пугачева, по данным канала, вежливо общалась с пограничниками, но переживала, что ее не пустят на родину. Чтобы успокоиться, певица много говорила. Она призналась, что жизнь за границей ей дается непросто. Тяжело как в ментальном, так и в материальном плане, уточнила артистка. Также она рассказала, как живут ее дети и муж — иноагент-шоумен Максим Галкин*.

После этого Пугачева достала из сумки несколько своих портретов и расписалась на них, отдав на память пограничникам. Через день артистка приехала в свой замок в деревне Грязь, где решала вопросы с недвижимостью.

Эстрадная певица приезжала в Россию в начале ноября. Пугачева успела записать несколько треков на студии звукозаписи в Твери.

*Максим Галкин — внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.